- Stelian Bujduveanu, liderul consilierilor generali PNL, sustine ca Gabriela Firea incearca sa ascunda esecul companiilor municipale in spatele pandemiei. Primarul general a propus comasarea a 8 dintre cele 22 de firme infiintate din bani publici. ”Firea recunoaste ca modelul companiilor municipale este…

- Trupa Zero a lansat o piesa emoționanta, in contextul pandemiei de coronavirus, intitulata „Nu-ți fie frica”. A filmat și un videoclip, in care fiecare membru al grupului apare acasa, in izolare.

- Austria ar putea fi una dintre primele țari europene care va slabi restricțiile impuse din cauza pandemiei de COVID-19, dupa ce a reușit sa incetineasca raspandirea virusului. La final de saptamana, guvernul Austriei va revizui situația din prezent și va dezbate un plan pentru a relansa treptat economia…

- In plina pandemie, Doru Todoruț, solistul de la DeepCentral, și-a luat multe masuri de precauție, astfel incat sa nu existe riscul sa fie contaminat cu virusul din China. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe artist la o farmacie, de unde a plecat in graba in afara Bucureștiului.

- In plina pandemie de coronavirus, oamenii incearca sa se protejeze cat mai mult in privința infectarii cu virusului, fapt pentru care și-au anulat toate activitațiile. Același lucru il face și Andreea Balan care iși dedica tot timpul fetițelor sale.

- Pandemia de coronavirus ne-a dat tuturor viețile peste cap. Intreg universul activitaților noastre graviteaza acum in jurul a doua cuvinte pe care le intalnim peste tot: STAȚI ACASA! Cum ne pastram echilibrul psihic in timpul acestei crize mondiale fara precedent? Este in firea noastra sa ne cream scenarii…

- Emily Owen, o tanara in varsta de 19 ani din Marea Britanie, a murit pe un pat de spital duminica, 22 martie. Pe 18 martie, ea a incercat sa-și ia viața, dar a fost gasita și transportata de urgența la spital. Peste cateva zile, Emily a murit. Familia ei spune ca izolarea din pricina pandemiei de coronavirus…

- Guvernul Austriei va cheltui pana la 38 miliarde de euro pentru a tine companiile pe linia de plutire si a asigura locurile de munca, a declarat miercuri cancelarul Sebastian Kurz, Cabinetul austriac adaugandu-se altor guverne care furnizeaza fonduri pentru a contracara efectele cornavirusului, transmite…