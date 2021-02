Stiri pe aceeasi tema

- Cozi de asteptare de mai multi kilometri s-au format luni pe autostrazile din Cehia la granita cu Germania, din cauza noilor restrictii de intrare impuse de Berlin la frontierele de sud-est si sud, care au provocat perturbari ale transporturilor si pun in pericol lanturile de aprovizionare, relateaza…

- Puternica Biserica Ortodoxa a Ciprului a provocat furie pe insula mediteraneeana dupa distrugerea a patru imobile clasificate ca facand parte din patrimoniul cultural situate in apropierea santierului noii catedrale, in centrul Nicosiei, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Ministerul de Interne…

- Europa este in fierbere pe fondul inaspririi restricțiilor antipandemice. Proteste masive au avut loc in Olanda, Franța, Belgia, Austria. Viena| 20.000 de austrieci protesteaza impotriva restricțiilor Covid și cer demisia cancelarului Sebastian Kurz Restricțiile impuse de guvernul cancelarului Sebastian…

- Agenția Uniunii Europene ce ofera consiliere științifica cu porivire la riscurile alimentare, a stabilit ca anumite tipuri de insecte, printre care și viermele de faina, pot fi consumate de catre oameni Acesta decizie a fost una foarte așteptata de catre companiile din industrie, pentru ca, probabil,…

- Odata cu Brexit-ul se schimba și condițiile pentru cei care vor sa plece sa munceasca in Regatul Unit al Marii Britanii. De la 1 ianuarie 2021 vor intra in vigoare noi reguli. Pentru a pleca la munca in Marea Britanie este nevoie de obținerea unei vize de munca. Noile norme se aplica incepand cu data…

- Ungaria este una dintre primele țari din Europa care au inceput deja vaccinarea impotriva COVID-19. Autoritațile maghiare au anunțat ca au inceput deja sa administreze vaccinul personalului medical, fara a aștepta ziua de duminica, atunci cand este planuit sa se dea startul campaniei de vaccinare la…

- Germania vrea sa dubleze ajutoarele de stat pentru firmele afectate de COVID-19 și preseaza UE sa relaxeze condițiile de acordare Germania vrea ca UE sa permita statelor membre sa dubleze ajutoarele pe care le pot acorda unei singure companii, in conditiile in care pandemia de coronavirus continua sa…

- Un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov, a catalogat acest incident drept o "situatie de urgenta" si a reclamat masuri "pentru ca asta sa nu se mai repete". Ministerul de Interne al regiunii Rostov-pe-Don (sud) a anuntat intr-un comunicat ca a primit o sesizare cu privire la un furt…