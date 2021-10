Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul austriac organizeaza marti o sedinta consacrata acuzatiilor de coruptie formulate la adresa lui Sebastian Kurz si care l-au determinat pe acesta sa-si dea demisia dn functia de cancelar.

- Sebastian Kurz, fostul cancelar austriac, nu se considera un continuator din culise la conducere dupa ce a demisionat din functie din cauza ca este vizat de o ancheta pentru coruptie ce a zguduit coalitia aflata la putere, relateaza luni DPA, conform agerpres.ro. „Eu nu sunt un cancelar din umbra”,…

- Alexander Schallenberg devine luni, 11 octombrie, noul cancelar al Austriei. Fost ministru de externe, acesta a declarat ca il asteapta o „sarcina extrem de dificila”. Fostul premier, conservatorul Sebastian Kurz, a demisionat in urma cu doua zile, suspectat de implicare intr-un caz de coruptie, informeaza…

- Cancelarul conservator austriac Sebastian Kurz, suspectat ca ar fi implicat intr-o afacere de coruptie, si-a anuntat demisia sambata seara, informeaza AFP. „Vreau sa ma retrag pentru a pune capat blocajului, a evita haosul si a asigura stabilitatea”, a declarat el reporterilor din Viena, potrivit Reuters,…

- Este criza politica in Austria, dupa plecarea lui Sebastian Kurz, cancelarul Austriei. Ministrul de externe, Alexander Schallenberg, ar putea prelua postul. Sebastian Kurz a demisionat din functia de cancelar al Republicii Federale Austria, in urma acuzatiilor de coruptie. Kurz va ramane in consiliul…

- Sebastian Kurz a anunțat sambata ca urmeaza sa demisioneze din fruntea guvernului austric dupa procurorii au inceput sa-l ancheteze pentru corupție și l-a propus pe ministrul de Externe, Alexander Schallenberg, sa preia funcția de cancelar, relateaza Reuters și DW . „Țara mea este mai importanta pentru…

- Verzii austrieci, parteneri minoritari ai guvernului, au pus sub semnul întrebarii joi capacitatea conservatorului Sebastian Kurz de a-și continua misiune de cancelar, a doua zi dupa apariția informațiilor privind implicarea sa într-un caz de corupție, potrivit AFP.Vicecancelarul și…

- Noul ministru al Finanțelor Dan Vilceanu a anunțat joi care este prioritatea sa la Ministerul Finanțelor. Acesta preia astazi mandatul de la Florin Cițu. „Știți ca este un proiect de refacturare de cateva luni in minister și care nu a ieșit. Sunt alte proiecte importante. Ministerul de Finanțe…