- In varsta de 78 de ani, Van der Bellen, fost lider al Verzilor, a obtinut 54,6% din voturi, potrivit unui sondaj realizat de institutul SORA pentru radioteleviziunea publica austriaca ORF, informeaza AFP, Reuters și Agerpres . In condițiile in care obține peste 50 % inca din primul tur, presedintele…

- Alegatorii din Viena s-au prezentat duminica, 8 octombrie, la urne pentru alegerile prezidențiale din Austria. Cele mai multe sondaje de opinie il indica drept favorit pe actualul președinte Alexander Van der Bellen, fostul lider al Verzilor, in varsta de 78 de ani. Sondajele de opinie l-au indicat…

- O alga toxica ar fi principala cauza pentru moartea a peste 100 de tone de pești in fluviul Oder care traverseaza Germania și Polonia, a anunțat Ministerul german al Mediului, transmite AFP. Andreas Kubler, purtatorul de cuvant al Ministerului german al Mediului, a declarat intr-o conferința de presa…

- Actualul președinte liberal al Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, vrea ca in 2024 sa schimbe macazul politic. Potrivit informațiilor noastre, liderul PNL Brașov, Adrian-Ioan Veștea, nu mai vrea, in 2024, un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Brașov. Ca atare, el le-a transmis…

- FCSB a anuntat instalarea lui Nicolae Dica, pe banca tehnica. Antrenorul il inlocuieste pe Anton Petrea. „Nicolae Dica este noul antrenor al FCSB, acesta fiind al doilea sau mandat ca principal al echipei noastre. Tehnicianul in varsta de 42 de ani a condus deja primul antrenament si va reveni pe banca…