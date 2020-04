Austria a sacrificat sanatatea turistilor ca sa salveze sezonul de schi? 4.000 de nemti ataca in instanta

Stiri pe aceeasi tema

- Parohul uneia dintre cele mai importante biserici din Botosani, Vovidenia, a sacrificat 50.000 de euro stransi pentru a reface pictura lacasului de cult pentru a construi un centru social dedicat orfanilor si batranilor. Preotul Partenie Apostoaie slujeste la biserica Vovidenia din Botosani, un lacas…

- Sezonul de schi din Austria si petrecerile de munte ar fi dus la aparitia epidemiei de coronavirus in Europa, scrie politico.eu. Milioane de oameni au petrecut ca in fiecare an in luna februarie la Tirol in timp ce noul coronavirus facea ravagii in China si incepea sa fie simtit in toata lumea. In momentul…

- Asociatia „Initiativa pentru Justitie”, condusa de procurorii Sorin Lia si Bogdan Pirlog, anunta intr-un comunicat de presa ca va ataca in contencios administrativ decretele prin care presedintele Klaus Iohannis le-a numit pe Gabriela Scutea si Giorgiana Hosu la sefia Parchetului General si DIICOT

- Numirile procurorilor-șefi la Parchetul General, DNA și DIICOT sunt lovite de un viciu de legalitate, ceea ce inseamna ca oricand un inculpat le poate ataca in instanța, susține jurnalista B1 TV Sorina Matei, intr-un articol pe blogul sau.Președintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretele…

- In cadrul conferinței de presa organizata pe 12 februarie, la sediul Primariei Piatra Neamț pentru prezentarea programului de guvernare locala, primarul Dragoș Chitic a anunțat ca va ataca in instanța decizia de majorare a tarifului apei:”Vrem sa contestam in instanța decizia de majorare și vreau sa…

- Vasile Constantin Popa, fost prim-procuror al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, a fost condamnat definitiv, miercuri, de Instanta suprema la sase ani de inchisoare intr-un dosar in care a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie. Decizia este definitiva

- Bogdan Licu, procurorul general interimar, a declarat cainainte ca dosarul ”Colectiv” sa fie trimis in instanța, rechizitoriul a disparutdin calculatorul procurorului de caz și fragmente din acesta au ajuns in presa."In cazul `Colectiv`, cu doua saptamani inainte caacest caz sa fie trimis in instanța…

- Gheorghe Dinca si complicele sau Stefan Risipiteanu ajung astazi in fata unui judecator de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Olt. Instanta urmeaza sa se pronunte cu privire la arestului preventiv in cazul celor doi.