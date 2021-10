​Austria a prezentat propuneri de legalizare a sinuciderii asistate Guvernul austriac a prezentat sâmbata propuneri de legalizare a sinuciderii asistate începând cu 2022 ca raspuns la o hotarâre judecatoreasca care a decis ca actuala interdictie încalca drepturile fundamentale ale cetatenilor sai, transmit AFP și Agerpres. În decembrie 2020, Curtea Constitutionala a cerut guvernului sa ridice actuala interdictie privind asistarea sinuciderii, pasibila cu o pedeapsa de pâna la cinci ani de închisoare.



Potrivit unui rezumat al legii propuse de ministerul justitiei, adultii care sunt bolnavi în stadiu terminal… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ROMEXPO impreuna cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei organizeaza, intre 27 – 31 octombrie, INDAGRA 2021 – cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania. Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei are loc atat in pavilionul…

- Facebook face angajari masive in urmatorii 5 ani. 10.000 de locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana Facebook a anuntat duminica ca va crea 10.000 de noi locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana in urmatorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea asa-numitului metavers. Țarile in care…

- Facebook anunta ca va angaja 10.000 de persoane cu calificari inalte in Europa, pe parcursul urmatorilor 5 ani. Compania americana lauda nivelul inalt de educatie a tinerilor pregatiti la universitatile europene si spune ca cei 10.000 de viitori angajati o vor ajuta sa construiasca metaversul de care…

- Unsprezece țari, inclusiv Franța, care a cerut un front european împotriva Londrei dupa deciziile britanice privind licențele de pescuit, au semnat luni o declarație comuna prin care critica raspunsurile Regatului Unit la aceasta problema, scrie AFFP.„Raspunsul dat de Regatul Unit la…

- Comisarul european pentru piata interna Thierry Breton a subliniat luni ca nu crede ''nici pentru o secunda'' ca va avea loc o iesire a Poloniei din Uniunea Europeana ('Polexit'), dupa decizia de saptamâna trecuta a Curtii Constitutionale din Polonia conform careia unele…

- Cea mai inalta jurisdictie poloneza, Curtea Constitutionala, a stabilit ca anumite articole ale tratatelor Uniunii Europene (UE) sunt ”incompatibile” cu Consttutia Poloniei, intr-o hotarare istorica, care ar putea ameninta finantarea europeana prevazuta pentru aceasta tara si sa-i puna in discutie…

- 8-9 septembrie 2021: Laboratorul mobil aflat in proprietatea municipiului Sebeș va fi oprit pentru intreținerea și service-ul echipamentelor de monitorizare a calitații aerului In zilele de 8 și 9 septembrie 2021, vor fi operate servicii de intreținere și service pentru sistemul de echipamente pentru…

- ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 601 locuri de munca vacante, la data de 06 septembrie 2021, dupa cum urmeaza: 1) Danemarca – 12 locuri de munca vacante: muncitori in producție-manipulant marfuri; specialist IT-chief technology…