Stiri pe aceeasi tema

- In luna iunie a acestui an, Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis ca Austria a incalcat legislația europeana cand a taiat alocațiile pentru copiii romanilor care lucreaza in aceasta țara. Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat marți ca autoritațile de la Viena au platit, pana in prezent, aproximativ…

- Copiii vor avea acces gratuit la terenul de sport din curtea scolii, in afara orelor de curs, potrivit unui proiect legislativ adoptat, miercuri, de Senat. Proiectul pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 din 9 mai 2000 reglementeaza problema accesului la o resursa pentru sport…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, si reprezentanti ai delegatiei sale au primit vize de la Statele Unite pentru a se duce la Adunarea Generala a ONU, la New York, a anuntat, marti, Ministerul rus de Externe, relateaza AFP. ”Azi (marti), vize i-au fost acordate lui (Serghei) Lavrov si unui anumit…

- Romanii care lucreaza in Austria si au fost privati de alocatiile pentru copiii lor ramasi acasa vor primi sumele restante. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a hotarat, in iunie, ca guvernul de la Viena a taiat ilegal in urma cu 3 ani alocatiile pentru copiii romanilor care lucreaza in Austria.…

- Exercițiile militare chineze in jurul Taiwanului au inceput, potrivit presei de stat chineze, citate de The Guardian. La pranz, ora locala, radiodifuzorul de stat CCTV a transmis: „De la ora 12:00 astazi pana la ora 12:00 [04:00 GMT] pe data de 7, Armata Populara de Eliberare desfașoara un important…

- Ministrul rus de Externe refuza deocamdata invitația la dialog din partea secretarului de stat american, Antony Blinken. Serghei Lavrov a transmis ca e prea ocupat in perioada urmatoare pentru a vorbi cu omologul lui american, așa ca il va cauta mai tarziu, cand va putea gasi timp in program, transmite…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjart, efectueaza, joi, o vizita la Moscova, pentru a discuta despre noi livrari de gaze naturale, anunta Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, relateaza AFP. ”Cu scopul de a garanta securitatea aprovizionarii energetice a Ungariei, Guvernul a decis sa…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca obiectivele geografice ale „operațiunii militre speciale” a Rusiei in Ucraina nu se mai limiteaza doar la regiunea Donbas din estul țarii, ci includ și alte teritorii, scrie Reuters, preluand agenția rusa de stat RIA Novosti. Ministrul…