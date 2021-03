Austria a oprit, preventiv, imunizarea cu un lot de vaccinuri AstraZeneca dupa decesul unei femei și imbolnavirea alteia. „Oficiul Federal pentru Siguranța in Sanatate (BASG) a primit doua rapoarte in legatura cu vaccinarile facute cu aceeași tranșa de vaccin AstraZeneca in districtul Zwettl”, au declarat, duminica, autoritațile sanitare din Austria, citate de Reuters. O femeie […] The post Austria a oprit vaccinarea cu AstraZeneca, dupa ce o persoana a murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .