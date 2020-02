Stiri pe aceeasi tema

- Austria a refuzat ca un tren care venea din Italia sa treaca granița din cauza a doi pasageri suspectați ca ar putea fi infectați cu noul coronavirus, a anunțat, astazi, ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, anunța Financial Post. „In aceasta seara un trem care venea de la Veneția la Munchen…

- Austria a refuzat ca un tren care venea din Italia sa treaca granița din cauza a doi pasageri suspectați ca ar putea fi infectați cu noul coronavirus, a anunțat duminica ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, anunța Financial Post, potriuvit Mediafax.„In aceasta seara un trem care venea…

- Peste 50 de elevi și profesori din Alba, Romania, au fost dați in consemn la frontiera in timp ce se intorc spre casa din Italia unde au fost intr-o excursie organizata, transmite realitatea.net.

- Carnvalul de la Veneția a fost suspendat, cu doua zile inainte sa ajunga la festivitațile de inchidere, dupa ce doua cazuri de coronavirus au fost confirmate in oraș, relateaza CNN. Anunțul a fost facut de guvernatorul regiunii, dupa ce cazurile de COVID-19 din Italia s-au raspandit rapid. Bilanțul…

- Autoritatile italiene au organizat o reuniune de urgenta, dupa anuntul primului european ucis de coronavirus, iar cifrele date publicitatii sunt extrem... The post Peste 50.000 de oameni din 10 orase din Italia, dintr-o regiune plina de romani, in carantina din cauza epidemiei de coronavirus appeared…

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Un roman de 54 de ani, stabilit in Pordenone, a fost expulzat vineri din Italia din cauza alcoolismului. Romanul a fost trimis inapoi in tara vineri scrie Il Friuli, fiind insotit de agentii de la Imigrari pe aeroportul din Venetia, de unde a fost pus la un zbor catre Romania. Decizia de expulzare a…

- Doua persoane din China au fost plasate in carantina la bordul unei nave de croaziera, in Italia, din cauza suspiciunilor de infectare cu noul virus gripal, iar alte mii de pasageri ai vasului au interdictie temporara de a cobori in port, afirma surse citate de agentia de presa ANSA, scrie Mediafax.Doi…