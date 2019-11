Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile privind patologia leziunilor pulmonare asociate cu tigarile electronice se afla in stadii incipiente, dar un studiu realizat de Clinica Mayo din SUA constata ca leziunile pulmonare sunt cauzate de toxicitatea directa sau de vaporii chimici nocivi.

- Pericolul la care sunt expusi fumatorii de tigari electronice este tot mai evident. 18 oameni din Statele Unite au murit, iar peste o mie sufera de afectiuni pulmonare ca urmare a utilizarii acestor tigari.

- Ingrijorarile privind tigarile electronice iau amploare. Specialistii de la Mayo Clinic au examinat prelevari de tesut de la 17 pacienti cu boli pulmonare asociate tigarilor electronice, iar acestea aratau similar persoanelor expuse unor gaze toxice. 30 de tari interzic total sau partial aceste dizpozitive.

- India renunta la tigarile electronice. Potrivit unei ordonante a premierului Narendra Modi, este interzisa productia, importul sau exportul, transportul, depozitarea si comercializarea tigarilor electronice. Cei care incalca legea risca sa stea pana la un an dupa gratii.

- Tigarile electronice ar fi trebuit sa fie o optiune ceva mai sanatoasa pentru fumatori, insa acestea ar putea fi motivul pentru care mai multi oameni ar suferi acum de o boala ciudata. Cel putin 450 de oameni s-au imbolnavit si sase au murit pana in acest moment. Cauza nu este una clara, insa boala…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat miercuri, în cadrul unei conferințe de presa, ca Administrația sa va interzice țigarile electronice cu arome, pe fondul îngrijorarilor tot mai mari legate de efectele nocive ale acestora asupra

- Avertismentele medicilor pneumologi fata de nocivitatea tigarilor electronice incep sa se materializeze. Desi exista pe piata de putina vreme si sunt foarte populare printre adolescenti mai ales, tigarile electronice au inceput sa produca primele decese in SUA, in timp ce numarul persoanelor suspectate…

- Un nou studiu a aratat modificarile cardiovasculare produse de vaparea unor lichide care nu contin nicotina. Cercetarile asupra impactului unor compusi chimici sau ingrediente ce ajung in organism prin vapare sunt in fazele preliminare si in special efectele asupra plamanilor sunt prea putin cunoscute.