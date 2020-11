Stiri pe aceeasi tema

- Austria va desfasura o campanie de testare pe scara larga pentru COVID-19, dupa incheierea perioadei de carantina, care va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a anunțat cancelarul Sebastian Kurz, informeaza Agerpres.Referindu-se la testele pe scara larga efectuate in Slovacia vecina,…

- Presedintele Colegiului Medicilor Satu Mare, dr. Catalin Bumbulut, a tras un semnal de alarma in mediul online cu privire la modul rapid de raspandire al noului coronavirus. Acesta cere ca populatia sa intre in carantina cat de curand.

- In incercarea de a opri al doilea val al pandemiei de coronavirus, Austria intra de marți intr-o carantina parțiala, care presupune impunerea unei interdicții de circulație, precum și inchiderea restaurantelor, hotelurilor, instituțiilor culturale și sportive, relateaza Agerpres.„O a douaizolare va…