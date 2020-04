Stiri pe aceeasi tema

- Mii de magazine din Austria se vor redeschide marti, iar tara va fi una dintre primele din Europa care ridica restrictiile impuse de noul coronavirus. Totusi, autoritatile sustin ca ”pericolul nu a trecut…”. Austria a fost printre primele tari din Europa care au luat masuri privind noul coronavirus…

- In lupta impotriva COVID-19, cele mai afectate țari europene incep sa vada o raza de speranța. Italia a intrat pe panta descendența a epidemiei. In provincia Veneto s-au redeschis piețele, iar oamenii au voie sa iasa din case, dar in limita a 200 de metri de domiciliu.

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele doua luni din 2020 a scazut cu 27,13% fata de perioada similara din 2019, ajungand la 2.216, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). In luna februarie 2020 si-au suspendat activitatea 1.023 societati.…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a prezentat astazi, intr-o conferința de presa, planul de relaxare treptata a restricțiilor impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus.Magazinele mici, cu o suprafața de pana la 400 de metri patrați, și frizeriile se vor deschide incepand cu 14 aprilie. Pe…

- Coronavirus este de neoprit, iar bilanțul infectarilor crește considerabil de mult de la o zi la alta, oamenii devenind din ce in ce mai panicați. Data fiind situația, Președintele USR, Dan Barna, a propus o masura speciala dedicata celor in varsta!

- Suciu, BNR: “Luam primele masuri care sa permita functionarea relativ normala a economiei. Nu este niciun motiv de ingrijorare legat de banii din banci ai oamenilor” Banca Nationala a Romaniei trebuie sa ia in aceasta perioada doua categorii de masuri, una care vizeaza lichiditatea in sistemul…

- Doua persoane ar fi infectate in Austria. Ambele au 24 de ani, provin din Lombardia si locuiesc in Innsbruck. Cei doi pacienti au fost depistati pozitiv pentru COVID-19 intr-un prim test. Un al doilea test a confirmat rezultatele. In prezent, ei sunt izolati intr-o clinica din Innsbruck. Un caz suspect…

- Modulul de aselenizare si roverul misiunii chineze Chang'e-4 si-au reluat activitatea pe partea indepartata a Lunii, in cea de-a 14-a zi selenara, dupa ce s-au aflat in ''hibernare'' in timpul noptii extrem de reci, relateaza luni agentia Xinhua. Atat modulul de aselenizare cat si…