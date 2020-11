Stiri pe aceeasi tema

- Austria a inregistrat 109 decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai ridicata cifra de la inceperea pandemiei, in conditiile in care in tara au fost impuse de doua saptamani noi restrictii, precum inchiderea restaurantelor si a centrelor de agrement, iar in urma cu doua zile au fost inchise…

- Austria a inregistrat 109 decese de COVID-19 in ultimele 24 de ore, cea mai ridicata cifra de la inceperea pandemiei, in conditiile in care in tara au fost impuse de doua saptamani noi restrictii.

- In Texas a fost depașit pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus. Este primul stat american care atinge aceasta cifra. In ultimele zile numarul de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus a crescut ingrijorator de mult in Texas, conform cifrelor furnizate de worldometers.info. Doar ieri in Texas…

- Rusia a raportat pentru prima data peste 20.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus intr-o singura zi, vineri, in contextul unei cresteri constante a numarului de contagieri cu SARS-CoV-2 in ultimele luni. Cu toate acesta președintele Vladimir Putin se opune unui nou lockdown, informeaza DPA,…

- Numarul infectarilor cu coronavirus in lume a depașit pragul de 48 de milioane, cu aproape 1,25 milioane de decese, anunța ansa.it . Potrivit datelor furnizate de Universitatea Americana Johns Hopkins, Statele Unite raman cea mai afectata țara in termeni absoluți, cu aproape 9,5 milioane de cazuri și…

- Aflata in cel de-al doilea val epidemic, Canada a depasit, luni, pragul a 200.000 de infecții cu SARS-CoV-2 si se apropie de 10.000 de decese, potrivit cifrelor oficiale. Aproximativ 80% din aceste cazuri si peste 90% dintre decese au fost inregistrate in cele mai mari doua provincii ale tarii, Ontario…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat marti decesul numarul 200.000 asociat noului coronavirus, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, in timp ce COVID-19 continua sa ucida sute de americani in fiecare zi, relateaza AFP.''COVID va fi a treia cauza de deces in acest an in SUA, mai…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a atins un nou prag in Statele Unite depasind 180.000 de morti, potrivit datelor raportate joi la orele 20.30 de universitatea americana Johns Hopkins, potrivit Agerpres.