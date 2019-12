Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati de origine cecena, influentati de ideologia gruparii Statul Islamic (SI), ar fi implicati in acest dosar. Liderul grupului, reperat in urma unei denuntari anonime, se afla la inchisoare in urma a doua incercari de a se alatura SI in Siria. Tinarul cecen, in varsta de 24 de ani, comunica…

- Autoritatile austriece au dejucat un plan de atentate, dintre care unul ar fi urmat sa vizeze un targ de Craciun la Viena, potrivit agentiei austriece de presa APA, relateaza AFP potrivit news.roTrei barbati de origine cecena, influentati de ideologia gruparii Statul Islamic (SI), ar fi implicati…

- ​Viena este la doar câteva sute de kilometri de România, dar este la zeci de ani distanța în viitor la capitolul trenuri. OBB, compania naționala de cai ferate din Austria, discuta cu edilii din Viena un plan de 2 miliarde euro pentru a crește calitatea serviciilor de calatorie cu…

- O nava pe care se aflau peste 150 de migranti, printre care si copii, s-a rasturnat langa insula Lampedusa. Un tata si fetita lui au fost printre norocosii care au scapat la limita sa fie inghititi de apele reci. In larg, erau multi altii care treceau prin momente de groaza, riscand sa moara de hipotermie.…

- 'Combatantii jihadisti, am spus ca sunt 10.000 care se afla astazi in inchisori, carora trebuie neaparat sa le asiguram securitatea. Din acest motiv ma voi deplasa (...) in Irak in scurt timp pentru a vorbi cu toti actorii implicati, inclusiv kurzii, despre realitatea situatiei de securitate si despre…

- Astfel, bilantul total al mortilor in randul Forteleor democrate siriene a ajuns la 45 de miercuri, cand a inceput ofensiva turca in nordul Siriei, scrie agerpres.ro. Citeste si Germania si Franta au interzis exporturile de armament catre Turcia, din cauza atacurilor din Siria Turcia…

- Bomba atomica reprezinta ”o amenintare pentru omenire”, a declarat miercuri la Teheran ayatollahul Ali Khamenei. Liderul spiritual iranian reitereaza astfel pozitia conform careia fabricarea si utilizarea armei nucleare sunt contrare invataturilor islamului, relateaza Agerpres. ”Chiar daca am fi putut…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat vineri ca va dispune eliberarea jihadistilor din Statul Islamic (SI) detinuti in Siria la frontierele Europei daca Franta, Germania si alte tari europene nu isi repatriaza cetatenii, relateaza AFP.