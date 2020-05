Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor a anunțat, vineri, ca CFR Calatori a primit din partea parții austriece o cerere pentru organizarea de transporturi de muncitori incepand cu 9 mai. Procedura de desfașurare a transportului este discutata de CFR și operatorul feroviar austriac, potrivit Mediafax.

- Ministerul Transporturilor lucreaza la un pachet de ajutor de stat pentru susținerea sectorului feroviar, pachetul de masuri urmand sa fie prezentat Guvernului spre adoptare. Care sunt șansele de aprobare nu se știe, dat fiind faptul ca ar fi vorba de resurse de la bugetul de stat, unul foarte sarac.…

- Deputatul independent (fost PSD) Maramures, Sorin Bota, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor pe vremea cabinetului Nastase, a dat publicitații o declarație de presa intitulata „CFR-ul propune turul Romaniei pentru de Paște”....

- Avand in vedere ultimele evenimente petrecute in cursul zilei de 9 aprilie 2020 pe Aeroportul International Avram Iancu din Cluj-Napoca, in legatura cu care Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat deschiderea unui dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, la nivelul Ministerului…