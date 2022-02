Austria a anuntat cand va anula aproape toate restrictiile anti-Covid. Regulile la care se renunta

Stiri pe aceeasi tema

- Austria va anula aproape toate restrictiile anti-COVID-19 pe 5 martie, cu exceptia obligativitatii de purtare a mastii sanitare in anumite spatii, a anuntat miercuri Guvernul de la Viena, citat de DPA. Regula privind inchiderea mai devreme a barurilor si a restaurantelor a fost anulata, cluburile de…

- Austria continua sa relaxeze restrictiile anti-COVID-19. De sambata se renunța la cateva dintre regulile impuse in pandemie. De sambata, oamenii vor trebui sa poarte masti FFP2 doar in magazine sau muzee. Regulile care permit accesul numai pentru persoanele care au fost vaccinate sau recuperate dupa…

- Austriecii vor putea intra de sambata in magazine sau muzee doar cu obligația de a purta maști de protecție FFP2 dupa ce restricțiile care impuneau certificat verde a fost ridicate de catre autoritați, relateaza agenția DPA citata de Agerpres.Restrictiile privind numarul de persoane care pot participa…

- Austria a pus capat in noaptea de sambata spre duminica restrictiilor de lockdown, impuse in urma cu trei saptamani, in cazul persoanelor vaccinate, in cea mai mare parte a tarii, relateaza The Guardian . Masurile de relaxare, de la care sunt excluși cei nevaccinați, dar și vaccinarea obligatorie din…