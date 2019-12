Stiri pe aceeasi tema

- Cinci oameni au ajuns la spital dupa ce au fost calcați in picioare de mulțimea adunata intr-un mall din Sydney (Australia) sa prinda baloanele care conțineau vouchere-cadou, baloane aruncate intr-o campanie de promovare prilejuita de Craciun, transmite Reuters.Sute de baloane au fost puse intr-o plasa…

- New South Wales, cel mai populat stat din Australia, a decretat joi a doua stare de urgența in tot atatea luni in urma caldurii extreme din ultimele zile și a vanturilor puternice care au provocat incendii de vegetatie necontrolate, unele aflate in apropiere de Sydney, potrivit Mediafax.In…

- Australienii au indurat marti cea mai calduroasa zi din istoria inregistrarilor meteorologice, conform rezultatelor preliminare emise de Biroul de Meteorologie (BoM), citate de DPA. Media temperaturilor maxime inregistrate marti pe teritoriul tarii a fost de 40,9 grade Celsius, fiind doborat…

- Autoritatile din China comanda asasinate in alte tari si isi infiltreaza spionii in diverse zone ale lumii. Dezvaluirile au fost facute chiar de un spion al Beijingului, care a fugit la Sydney impreuna cu familia și a acordat un interviu in presa din Australia. Barbatul, pe nume Wang „William”…

- Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule fine PM 2,5 au ajuns pana la 186 de particule la un milion in nord-vestul orasului, niveluri comparabile cu cele inregistrate in capitala indiana New Delhi. Locuitorii…

- Procesul de votare s-a incheiat in Australia, aproape 1.000 de romani fiind inregistrati ca s-au prezentat la urne, potrivit Agerpres.Potrivit platformei online a Biroului Electoral Central, in cele sase sectii deschise in aceasta tara - la Canberra, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney si Brisbane…

- Oamenii de știința sustin ca explozia a fost asa de mare incat impactul a fost simțit la 200.000 de ani lumina. Flacara cataclismica de forma conica a calatorit spre ambii poli ai galaxiei. Citeste si Astronomii au realizat harta galaxiei: Discul Caii Lactee este deformat si rasucit Autorul…

- Magazinul familiei primarului din Petroșani a fost calcat, din nou, de hoți. De aceasta data, persoane identificate au spart un geam al spațiului comercial. Dupa ce au intrat in magazin aceștia au furat mai multe pachete cu țigari. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru furt și ii cauta…