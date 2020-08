Australienii au scapat de sub control epidemia de COVID-19 - Stare de dezastru în statul Victoria Statul Victoria, al doilea cel mai populat din Australia, a declarat duminica stare de dezastru si a impus o intedictie de circulatie pe timp de noapte in capitala Melbourne, in cadrul celor mai stricte restrictii adoptate pana in prezent pentru a tine sub control raspandirea Covid-19, transmite Reuters potrivit Agerpres. Melbourne, al doilea cel mai mare oras din Australia, aflat deja sub un ordin ca oamenii sa stea acasa, nu reuseste sa tina boala sub control, iar numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a atins un nivel record saptamana trecuta. Duminica, statul Victoria… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

