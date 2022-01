Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a invins-o pe Gabriela Ruse cu 6-2, 6-1, joi, intr-un duel romanesc in optimile de finala ale turneului de tenis Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani.

- Simona Halep (locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe australianca Destanee Aiava (locul 316 WTA), venita din calificari, obținand accederea in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2, o competitie de categorie WTA 250. Halep a inceput partida cu…

- Irina Begu și Nina Stojanovic s-au calificat în sferturile probei de dublu la turneul de categorie WTA 250 Melborune Set 2. Begu si Stojanovic, favoritele numarul trei, care initial trebuiau sa joace împotriva perechii Ana Kalinskaia (Rusia)/Marta Kostiuk (Ucraina), au obtinut victoria…

- Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) va debuta, miercuri, in sezonul 2022, la competitia de categorie WTA 250 Melborune Summer Set 1. Fostul lider Mondial va juca, nu inainte de ora 11.30, pe Rod Laver Arena, cu australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari,…

- Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in turul intai de la WTA Melbourne Summer Set 1, sportiva noastra urmand sa se dueleze cu australianca Destanee Aiava (21 de ani). Venita din calificari, Aiava se afla in prezent pe locul 316 in ierarhia WTA. Locul 20 in lume, Simona Halep a…

- Simona Halep, locul 20 WTA, va juca impotriva unei sportive venite din calificari in primul tur al turneului de la Melbourne, conform site-ului WTA, citat de news.ro. Daca va trece de primul tur, fostul lider mondial va evolua in runda a doua cu castigatoarea meciului dintre Gabriela Ruse (87 WTA) si…

- Simona Halep (30 de ani, 20 WTA), debuteaza in noul an la turneul de la Melbourne, unde este favorita nr. 2. Simona va incepe in turul 2 și va avea adversara invingatoarea dintre Gabriela Ruse (24 ani, 87 WTA) și Arinei Rodionova (32 de ani, 152 WTA). Turneul de la Melbourne incepe pe 4 ianuarie și…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1) s-a calificat in optimile de finala ale turneului Transylvania Open. Halep a invins-o, joi, in runda inaugural, cu 6-1, 6-2, pe Elena-Gabriela Ruse (locul 85 WTA). Gabriela Ruse și-a pierdut rapid din ritm și a comis multe greșeli neforțate. Halep…