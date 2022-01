Simona Halep s-a calificat in șaisprezecimile de finala, dupa ce a invins-o categoric pe brazilianca Beatriz Haddad Maia (98 WTA). Halep a depașit-o pe adversara sa cu 6-2, 6-0, la capatul unui meci ce a durat o ora și 8 minute. In turul 3, Halep o va intalni pe muntenegreana Danka Kovinic (98 WTA), care a trecut in turul doi de Emma Raducanu, in trei seturi. Pentru prezența in turul 3 al turneului de la Melbourne, Simona Halep va primi 130 puncte WTA și 131.400 dolari. The post Australian Open: Simona Halep merge in turul urmator, dupa un meci fara istoric appeared first on Puterea.ro .