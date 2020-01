Stiri pe aceeasi tema

- Australia este zguduita de cateva saptamani de incendii uriașe care au facut scrum peste 7 milioane de hectare de vegetație și au curmat viața a cel puțin 25 de persoane și sute de mii de animale.Chiar și in acest peisaj apocaliptic, organizatorii Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului,…

- Organizatorii au anuntat ca Australian Open se va desfasura "indoor" daca turneul va fi afectat de incendiile de vegetatie din tara de la Antipozi, informeaza Reuters.Melbourne Park beneficiaza de trei stadioane cu acoperis retractabil si de alte opt terenuri acoperite. Arenele cu acoperis…

- Sute de incendii de vegetatie din estul si sudul Australiei fac ravagii in randul populatiilor native de animale salbatice, care fie au murit, fie sunt intens afectate de pierderea habitatului, sete si foame, relateaza luni agentia DPA. In ultimele zile, imagini devenite virale in care pot fi vazuti…

- Cel puțin 120 de case au fost distruse din cauza incendiilor de vegetație care au afectat orașul Valparaiso din Chile, au informat oficialii, adaugand ca au avut loc evacuari in masa, relateaza site-ul postului BBC.Primarul Jorge Sharp a declarat ca incendiile au fost pornite in mod "intenționat".…

- ​Lucas Pouille (22 ATP) a anunțat ca nu va participa la turneul de la Australian Open, unde a ajuns pâna în semifinale la ediția din 2019. Francezul a fost nevoit sa declare forfait pentru primul Grand Slam al anului din cauza unei accidentari la cotul drept."Este o dezamagire uriașa…

- Un pompier voluntar, în vârsta de 19 ani, ar fi provocat în mod intenționat șapte incendii de vegetație în sud-estul Australiei, informeaza autoritațile, citate de publicația The Guardian, scrie Mediafax. Individul, care este acuzat de incendiere premeditata, a fost…

- Incendiile care devasteaza de aproape o saptamâna coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant anunțat joi de politie si citat de AFP, scrie Agerpres.Trupul unei persoane a fost descoperit în apropierea orasului Kempsey, din statul…

- In luna octombrie, echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” al judetului Dambovita au fost solicitate si au intervenit la 67 de evenimente: 6 incendii la gospodariile populatiei (locuinte, anexe gospodaresti, etc.), 39 incendii de vegetatie, 14 actiuni…