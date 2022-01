Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat in runda a doua a turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, astazi, la Melbourne.Halep (30 ani, 15 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si 29 de minute in fata unei adversare care a jucat cu tenacitate.Halep,…

- Australian Open debuteaza luni, 17 ianuarie, iar Romania are cinci reprezentante pe tabloul principal feminin. Primele sportive care intra in scena vor fi Gabi Ruse și Jaqueline Cristian, care vor juca chiar in prima zi de concurs. Apoi, de marți, le vom vedea la treaba și pe Halep, Begu și Cirstea.…

- Irina Bara (locul 136 WTA si cap de serie numarul 18) nu a reusit, vineri, sa se califice pe tabloul principal la turneul de Grand Slam Australian Open. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de bulgaroaica Viktoria Tomova (locul 119 WTA si cap de serie numarul 5), in ultimul tur al calificarilor…

- Cinci sportive din Romania sunt calificate direct pe tabloul principal de simplu de la Australian Open: Simona Halep, Sorana Cirstea, Irina Begu, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian. Lor li s-ar putea alatura și Irina Bara, daca la noapte va trece de ultimul tur al calificarilor.

- Jaqueline Cristian a reușit sa atinga o borna importanta în cariera, sportiva noastra aflându-se pe locul 100 WTA (urcare de patru poziții). Simona Halep își pastreaza locul de saptamâna trecuta, iar România are opt sportive printre primele 200 ale lumii. Sportive…

- ​Simona Halep a înregistrat o urcare de un loc în clasamentul WTA dupa parcursul de la Kremlin Open (a ajuns pâna în sferturi). Dintre sportivele noastre aflate în TOP 200 WTA, doar Jaqueline Cristian a mai urcat în ierarhie. Sportive din România…