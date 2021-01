Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys (16 WTA) a anuntat joi ca a fost testata pozitiv la coronavirus si ca nu va putea participa la primul turneu de Mare Slem al anului, in februarie, Australian Open, scrie Reuters. Keys, care in februarie va implini 26 de ani, a primit rezultatul…

- Romanca Simona Halep va intra in carantina timp de 14 zile la Adelaide, impreuna cu ceilalti jucatori si jucatoare de pe primele trei locuri ale clasamentului mondial din tenisul profesionist, printre care sarbul Novak Djokovic si spaniolul Rafael Nadal, inainte de a se deplasa la Melbourne in vederea…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray (33 ani), fost nr. 1 ATP, a primit un wildcard pentru a participa la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, care va avea loc in luna februarie, a precizat duminica directorul turneului, Craig Tiley, scrie Reuters. ''Il intampinam…

- Australian Open va incepe doar pe 8 februarie anul viitor, dupa ce a fost amanat cu trei saptamani din cauza pandemiei, anunța site-ul oficial al ATP, organizația profesionista de tenis masculin. Primul Grand Slam al sezonului 2021 era programat inițial sa aiba loc la Melbourne in perioada…

- Primul Grand Slam din 2021 nu se va mai organiza in luna ianuarie, asa cum se intampla in fiecare an, ci a fost amanat cu trei saptamani. Iar la Melbourne, sportivii participanti vor trai ca intr-un film SF.

- Federatia australiana de tenis a fost autorizata de guvernul statului Victoria sa permita jucatorilor sa se antreneze in timpul carantinei lor de 14 zile inaintea Openului Australiei, anunta presa locala de vineri, citata de Reuters. Organizatorii au purtat discutii indelungate cu autoritatile…

- Directorul general al Federatiei australiene de tenis (TA), Craig Tiley, a indicat ca in curand vor fi luate decizii legate de acest turneu de Mare Slem, prevazut sa se desfasoare intre 18 si 31 ianuarie, scrie AFP. Initial, Tiley dorea ca jucatorii sa soseasca in Australia la mijlocul lui decembrie,…