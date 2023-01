Stiri pe aceeasi tema

- ​Caroline Garcia (a patra favorita de la Melbourne) s-a calificat sambata in optimile de la Australian Open. Franțuzoaica a trecut de Laura Siegemund (1-6, 6-3, 6-3), jucatoare care in turul precedent o eliminase pe Irina Begu.

- Pentru a doua zi consecutiv la Australian Open, un american care nu este cap de serie a eliminat un favorit principal de pe tabloul de simplu masculin. Dupa șocul produs marți de Mackenzie McDonald in fața lui Rafael Nadal, Jenson Brooksby l-a invins miercuri pe Casper Ruud, al doilea favorit, scrie…

- Emma Raducanu a fost invinsa in turul al doilea de la Melbourne, britanica fiind depașita in doua seturi, scor 6-3, 7-6(4), de Coco Gauff, una dintre marile favorite la caștigarea Australian Open 2023.

- Ziua de marți nu a fost una ușoara pentru organizatorii de la Australian Open, vremea potrivnica (canicula, iar mai apoi ploaie) ducand la reprogramarea mai multor partide pentru miercuri. Doua favorite de pe tabloul de simplu au parasit competiția de la Melbourne.

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia, favorita numarul 4, a debutat cu dreptul la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o fara probleme, cu 6-3, 6-0, pe Katherine Sebov (Canada), intr-o partida disputata marti la Melbourne, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Australian Open 2023 a pornit la drum, iar surprizele nu au lipsit din prima zi de concurs. Doua favorite de pe tabloul de simplu de la Melbourne au parasit competiția din runda inaugurala. Din pacate, printre sportivele invinse se numara și doua jucatoare din Romania: Jaqueline Cristian și Ana Bogdan.

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (24 ani, locul 161 WTA) a ratat calificarea in turul secund la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Luni, 16 ianuarie, in runda de deschidere, romanca a fost spulberata,…

- Singurele foste campioane de pe tabloul principal de la Australian Open din acest an, Sofia Kenin și Victoria Azarenka, se vor confrunta chiar din primul tur la antipozi. Iga Swiatek și Jessica Pegula vor intra, de asemenea, pe teren, din prima zi a compe