- Tensiunea a atins cote explozive, la Melbourne, in meciul care urmeaza sa-l desemneze pe adversarul lui Rafael Nadal (5 ATP) in ultimul act de duminica. Australian Open 2022 a fost un turneu incendiar, de la inceput pana la sfarsit! Pentru ca a fost precedat de cazul Djokovici, iar acum miza ultimelor…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3.

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul 5 mondial, s-a calificat, vineri, la Melbourne, pentru a sasea oara in finala turneului Australian Open. Ibericul l-a invins clar in penultimul act pe italianul Matteo Berrettini (7 ATP), cu 6-3, 6-2, 3-6, 6-3. Nadal (35 ani), campion la Melbourne in 2009 si…

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP si cap de serie numarul 6, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini, locul 7 ATP si cap de serie 7, si s-a calificat in finala la Australian Open, primul grand slam al anului, conform news.ro. Nadal s-a impus dupa…

- Rafael Nadal s-a calificat în semifinalele de la Australian Open, dar meciul cu Denis Shapovalov a lasat ceva urme. Duelul intens de cinci seturi (patru ore și 8 minute) l-a facut pe iberic sa slabeasca mai multe kilograme. Astfel, Rafa a slabit patru kilograme în timpul meciului…

- Daniil Medvedev a fost condus cu 2-0 la seturi și a fost nevoit sa salveze și o minge de meci împotriva lui Felix Auger-Aliassime (cap de serie numarul noua). Principalul favorit a obținut calificarea în semifinalele de la Australian Open dupa un meci spectaculos încheiat dupa miezul…

- Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP), principalul favorit la caștigarea Australian Open dupa expulzarea lui Novak Djokovic, s-a calificat astazi in turul III la Melbourne, dupa un meci intens caștigat in fața favoritului publicului, australianul Nick Kyrgios. Rusul s-a impus la capatul a trei ore de joc,…

- Tenismanul rus Daniil Medvedev, numarul 2 mondial, si-a confirmat prezenta la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului, programat in luna ianuarie, in timp ce participarea campionului en titre, sarbul Novak Djokovic, ramane in continuare incerta, informeaza Reuters. Medvedev, invins…