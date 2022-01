Stiri pe aceeasi tema

- A ratat deja intalnirea la cateva turnee, iar lumea tenisului aștepta ca lucrurile sa stea altfel la Melbourne. Emma Raducanu și Simona Halep nu se vor duela nici la Australian Open, campioana de la US Open fiind invinsa in turul al doilea de Danka Kovinic (Muntenegru, 98 WTA), scor 6-4, 4-6, 6-3, dupa…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, campioana la Wimbledon si Roland Garros, eliminata in turul doi la Australian Open, a explicat ca un focar de infectie cu Covid-19 in staff-ul ei i-a perturbat pregatirea pentru primul Grand Slam al anului, noteaza Reuters. ''A fost un inceput de an destul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne.

- Jucatoarea americana de tenis Sofia Kenin, cap de serie numarul opt, a fost invinsa de rusoaica Daria Kasatkina, cu 6-4, 6-0, luni, in prima runda a turneului WTA 500 de la Sydney, dotat cu premii totale de 703.580 de dolari americani, informeaza Agerpres. De 63 de minute a avut nevoie Kasatkina…

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 6-2, 6-3, pe rusoaica Veronika Kudermetova, locul 31 WTA si cap de serie numarul 3. Simona Halep a declarat, duminica, dupa…

- Simona Halep s-a calificat în finala "WTA Melbourne Summer Set 1" dupa o victorie fara emoții cu chinezoaica Qinwen Zheng (126 WTA, venita din calificari). Succesul îi asigura sportivei noastre o urcare de câteva poziții în clasamentul mondial. În acest…

- Organizatorii turneului Transylvania Open de la Cluj-Napoca au anunțat programul zilei de duminica, una în care vor avea loc atât finala de dublu (România este reprezentata de Irina Bara), cât și cea de simplu (Simona Halep vs Anett Kontaveit).Meciul dintre Halep și estona…

- Simona Halep, locul 18 WTA si cap de serie numarul 1, s-a calificat in finala Transylvania Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-0, 6-1, pe ucraineanca Marta Kostiuk, locul 55 WTA si cap de serie numarul 6. Halep a luat-o tare pe Kostiuk inca de la inceput, cu lovituri puternice, care au…