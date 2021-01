Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de jucatori și jucatoare se afla într-o carantina stricta la Melbourne, în așteptarea participarii la Australian Open. Fara sa aiba voie sa se antreneze preț de doua saptamâni și nici sa plece din camera de hotel, sportivii au apelat la diverse modalitați de a face haz de necaz…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea este nemultumita de carantina stricta impusa de organizatorii Australian Open impusa unui numar de 47 de participanti la competitie, care s-au aflat in doua avioane care au sosit in acest weekend la Melbourne si in care au fost depistate mai cazuri cazuri pozitive…

- ​Presa australiana anunta ca belarusa Victoria Azarenka, americanca Sloane Stephens si japonezul Kei Nishikori au fost plasati în izolare pentru doua saptamâni si privati de antrenamente, dupa testarea pozitiva cu Covid-19 a doua persoane prezente în avionul care i-a adus de la Los…

- Participarea scoțianului Andy Murray la Australian Open este pusa sub semnul indoielii. Tenismenul este infectat cu SARS-CoV-2. In varsta de 33 de ani, sportivul urma sa plece spre Melbourne cu un zbor charter, insa acum va ramane izolat in locuița lui de la Londra. Australian Open este programat in…

- Jucatoarea de tenis Victoria Azarenka, campioana la Australian Open in 2012 si 2013, a facut parte din primul val al vedetelor din circuitele WTA si ATP care a ajuns vineri la Melbourne, pentru carantina obligatorie dinaintea primului Grand Slam al anului (8-21 februarie), transmite DPA. …

- Simona Halep a plecat spre Australia și spune ca e pregatita de primul turneu din 2021. Competiția de la Melbourne are loc intre 8-21 februarie. Simona a postat pe contul de instagram o poza cu ea din avion. View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep) Sportiva va sta...…

- ​Editia 2021 a Australian Open va fi cel mai probabil amânata doua saptamâni, dupa ce premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a declarat ca perioada de carantina de 14 zile pentru jucatorii straini nu este negociabila, informeaza lesoir.be.Australian Open, primul Grand Slam al anului,…