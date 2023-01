Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian, Ana Bogdan, dar și jucatoarele cu origini romanești Emma Raducanu și Bianca Andreescu evolueaza duminica noapte spre luni, in primul tur de la Australian Open. Australian Open 2023 este programat intre 16 și 29 ianuarie. Jaqueline Cristian (24 de ani, 143 WTA) va avea o misiune extrem…

- Cinci jucatoare romane de tenis - Monica Niculescu, Jaqueline Cristian, Gabriela Ruse, Ana Bogdan si Irina Begu - figureaza pe tabloul principal de dublu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Monica Niculescu…

- AUSTRALIAN OPEN. Cele cinci romance prezente pe tabloul principal de la Melbourne știu, dupa tragerea la sorți, pe cine vor infrunta in primul tur. Jaqueline Cristian a picat cel mai rau, cu favorita 3. Turneul de la Antipozi va fi transmis zilnic de Eurosport, de la ora 02:00. Duminica noapte va debuta…

- Joi dimineața a avut loc tragerea la sorți de la Australian Open, iar organizatorii primului turneu de Grand Slam al anului au dezvaluit tabloul de joc feminin. Romania are nu mai puțin de cinci reprezentante la ediția din acest ani, iar Irina Begu este singura jucatoare din Romania cap de serie. Favorita…

- Jucatoarea romana de tenis Alexandra Cadantu-Ignatik (32 ani, 171 WTA) a ratat accesul pe tabloul principal de simplu la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului care se desfasoara, in aceasta perioada, pe terenurile de la Melbourne. Miercuri, 11 ianuarie, in turul secund al sesiunii preliminare,…

- ​Gabriela Ruse și Alexandra Cadanțu-Ignatik au fost eliminate in turul al doilea al calificarilor de la Australian Open, primul turneu de Grand Slam al sezonului. Astfel, Romania a ramas fara nicio reprezentanta in calificarile turneului de la Antipozi. Favorita 13 in calificari, Gabriela Ruse (locul…

- Sora mai mare a familiei Williams nu se oprește din a juca tenis la cel mai inalt nivel. De 7 ori campioana in turneele de Mare Slem, dar niciodata caștigatoare a Openului Australian, Venus Williams a acceptat wildcardul oferit de organizatorii intrecerii de Grand Slam de la Melbourne, pentru ediția…

- Simona Halep este in continuare suspendata provizoriu pentru doping si are sanse mici sa evolueze la Australian Open, primul Grand Slam din 2023, care are loc in perioada 16-29 ianuarie.In cazul in care nu va primi rapid o rezolutie favorabila, ceea ce e greu de crezut, Simona Halep nu va putea participa…