- Simona Halep poate pierde locul 2 mondial dupa ce a ratat calificarea in semifinalele Australian Open. Ea poate fi intrecuta in clasamentul WTA de japoneza Naomi Osaka, daca actuala ocupanta a locului 3 WTA castiga trofeul, transmite news.ro. Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul…

- Simona Halep s-a oprit in sferturile de finala a Australian Open, dupa un meci dominat categoric de Serena Williams. Americanca a reușit sa se impuna in doua seturi, 6-3,6-3, iar aceasta o va intalni pe Naomi Osaka in semifinale. „A fost cel mai bun meci al meu. Știam ca trebuie sa imi ridic jocul,…

- O noua provocare istorica pentru Simona Halep care se va intalni in sferturile de finala ale Australian Open 2021 cu Serena Williams. Meciul va avea loc marți dimineața, de la ora 10:00, ora Romaniei.

- Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre victoria de duminica a Simonei Halep in meciul cu Iga Swiatek, unde Halep „a demonstrat ca și in tenis pe poate juca cu capul”. Simona Halep (locul 2 in clasamentul WTA) a castigat meciul si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Australian…

