Australia/incendii: Trei persoane, puse sub acuzare în statul New South Wales Trei persoane au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in weekend in statul australian New South Wales, cel mai afectat de incendiile de vegetatie din Australia, transmite luni DPA.



Statele din sudul si estul Australiei se confrunta de cateva luni cu incendii de vegetatie care au produs pagube grave. Autoritatile au declarat ca o serie de incendii au fost pornite de piromani, unii dintre ei avand doar 16 ani.



In doua incidente inregistrate sambata si duminica in localitatile Cooma si Tarro a fost vorba despre incercari de a aprinde focul in loc deschis

Sursa articol: agerpres.ro

