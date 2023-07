Australia vrea să eradicheze şase milioane de pisici sălbatice cu roboţi dotaţi cu inteligenţă artificială. Pisicile omoară nouă milioane de animale zilnic Aceste feline, introduse de catre colonisti britanici, se fac vinovate de disparitia a noua milioane de animale – zilnic, pe intregul teritoriu australian -, inclusiv mamifere ca furnicarul cu marsupiu, endemic, reptile, pasari, dar si nevertebrate sau amfibieni. Un robot – denumit Felixer – a fost testat timp de multi ani in acest stat, cu scopul de a extermina cele sase milioane de pisici salbatice. Acest robot – echipat cu inteligenta artificiala – este in masura sa recunoasca pisicile, iar apoi sa le stropeasca cu un jet de opt miligrame de fluoracetat de sodiu – denumit si ”poison 1080”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Guvernul din statul Australia de Vest a aprobat la sfarsitul lui iunie desfasurarea unor roboti echipati cu inteligenta artificiala (AI) care sa omoare milioane de pisici salbatice (”feral cats”), care fac rau faunei locale.

