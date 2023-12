Australia va tripla taxele pentru achiziţiile de locuinţe existente de către cumpărători străini ”Taxele mai mari pentru achizitionarea de locuinte stabilite, penalitatile sporite pentru cei care lasa proprietatile vacante si activitatea de conformare consolidata va ajuta sa ne asiguram ca investitiile straine in proprietati rezidentiale sunt in interesul nostru national”, a spus Chalmers intr-un comunicat. Guvernul laburist de centru-stanga va reduce, de asemenea, taxele de solicitare pentru investitiile straine in proiecte ”constructii pentru inchiriere”, pentru a incuraja construirea de mai multe case, a spus Chalmers. In iunie, guvernul a promis 2 miliarde dolari australieni (1,3 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un misterios donator bogat din Statele Unite a schimbat destinul mai multor organizații non-profit din Indianapolis, care au primit sume consistente din partea milionarului. Oferta venita prin intermediul unui avocat este la fel de incredibila ca povestea donatorului, spusa de executorul testamentului.

- Fondul listat la bursa (ETF) Invesco Aerospace & Defense a inregistrat intrari nete de peste 100 de milioane de dolari pana acum in aceasta luna, potrivit datelor Lipper, adaugandu-se la cele aproape 180 de milioane de dolari pe care le-a acumulat in octombrie. Companii precum ETF-l iShares US Aerospace…

- Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania s-au redus la 5,06 miliarde de euro in primele noua luni ale acestui an, de la 8,671 miliarde de euro in perioada ianuarie – septembrie 2022, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate luni, informeaza AGERPRES . „Investitiile directe ale…

- Recent, o analiza detaliata a fost publicata, subliniind creșterea nesustenabila și ireala a prețurilor locuințelor. Aceasta situație indica posibilitatea unei burse imobiliare in Romania, unde prețurile locuințelor vor scadea inevitabil. Aceasta este concluzia a aproximativ 53% dintre economiștii CFA…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, susține ca Romania incaseaza din redevențe, in prezent, peste doua miliarde de lei, gazele naturale avand cea mai mare pondere (1,2 miliarde de lei), potrivit datelor prezentate, vineri, la finalul sedintei de Guvern. „In momentul de fata, incasam doua miliarde si…

- Fluxul net de investitii straine directe (ISD) in anul 2022 a fost de 10,039 miliarde euro, din care 7,896 miliarde euro au reprezentat participatii la capitalurile proprii, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei remis vineri AGERPRES. "Fluxul net de investitii straine directe in anul…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au depasit 97 dolari pe baril, urcand ulterior cu 2,55 dolari pana la 96,51 dolari pe baril. Contractele futures pentru titeiul (WTI) West Texas Intermediate, din SUA, au urcat cu 3,16 dolari, pana la 93,54 dolari. Ambele benchmarkuri au atins cel mai ridicat…

- Valoarea totala a bunurilor confiscate in cel mai mare caz de spalare de bani din Singapore a crescut la 2,4 miliarde de dolari singaporezi (1,76 miliarde de dolari americani), a anunțat Poliția, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Ultimele bunuri confiscate includ numerar in valoare de peste 76 de…