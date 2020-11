Australia va exclude din randul fortelor speciale cel putin 10 militari, dupa publicarea unui raport potrivit caruia exista dovezi credibile privind implicarea unor trupe australiene in "crime ilegale" in Afganistan, informeaza joi Reuters, citand Australian Broadcasting Corporation (ABC).



Raportul, publicat saptamana trecuta intr-o versiune "redactata", a stabilit ca exista dovezi in sensul ca 39 de detinuti si civili afgani neinarmati au fost ucisi de 19 soldati australieni.



Niciunul dintre cei 19 nu a fost identificat in respectivul raport, scris de un judecator numit…