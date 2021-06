Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer rece din Antarctica a condus la scaderea temperaturii in Sydney, cel mai populat oras al tarii, unde s-au inregistrat doar 10 grade Celsius, un record in ultimii 37 de ani. „Sunt sigur ca vrem sa iesim cu totii si sa facem un om de zapada”, a declarat Kevin Beatty, primarul din […]

- Locuitorii din estul Australiei s-au trezit joi in conditii de iarna, cu cantitati mari de zapada care au cazut peste statul New South Wales, in timp ce viituri au provocat cel putin un deces in statul Victoria, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un val de aer rece din Antarctica a condus la scaderea…

- Australia se confrunta, dupa cel mai grav sezon de incendii de vegetatie, pandemie si inundatii, cu o invazie „monumentala” de soareci, relateaza NBC, conform news.ro. Milioane de rozatoare au invadat parti din estul Australiei, iar locuitorii sunt exasperati. Epicentrul acesteia este…

- Un barbat din Sydney si-a pierdut viata din cauza inundatiilor, au anuntat miercuri fortele de ordine, acesta fiind primul deces inregistrat dupa o saptamana de ploi torentiale in New South Wales (NSW), stat din estul Australiei, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Barbatul, a carui identitate…

- Inundatiile istorice care au lovit estul Australiei au ajuns si in cel mai mare oras al tarii, Sydney. Locuitorii mai multor cartiere au primit ordin de evacuare dupa ce apele raurilor au ajuns la un nivel nemaivazut in ultimii 60 de ani.

- Inundatiile provocate de ploile torentiale care au cazut in sud-vestul Australiei au afectat duminica mai multe cartiere din vestul orasului Sydney, unde autoritatile au cerut rezidentilor sa se pregateasca de o eventuala evacuare, relateaza agentiile EFE si AFP. Gladys Berejiklian, guvernatoarea…

- Coasta de est a Australiei a fost lovita sambata de ploi torentiale care au provocat inundatii grave ce au condus la evacuarea populatiei din mai multe regiuni aflate la joasa altitudine, relateaza Reuters si AFP. Sute de persoane s-au adunat in centrele de evacuare la nord de Sydney, in statul New…

- Mai multe plaje situate in apropiere de Merimbula, la aproximativ 430 de kilometri sud de Sydney, au fost inchise pentru o perioada de 24 de ore dupa ce o femeie in varsta de 60 de ani a fost atacata de un rechin, sambata dimineata, a anuntat serviciul de interventii Surf Life Saving din New South Wales…