- Un cutremur cu magnitudinea de sase grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineata în apropiere de Melbourne, în Australia, provocând daune cladirilor si fiind resimtit în toate statele vecine, informeaza Reuters citata de Agerpres. Epicentrul cutremurului s-a situat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter s-a produs marti in largul coastelor insulei grecesti Tilos, din arhipelagul Dodecanezelor situat in Marea Egee, fara ca deocamdata sa exista informatii despre victime sau pagube materiale, relateaza EFE. Institutul Geodinamic al Observatorului…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs la scurt timp dupa miezul noptii trecute, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la o adancime de 119 kilometri. Noaptea trecuta s-au mai produs doua cutremure, dar de magnitudine mai mica: 2,3.…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit vineri coasta de nord a Peru, fara a provoca victime sau pagube, au anuntat autoritatile, conform France Presse.Seismul a fost inregistrat la ora 12:10 p.m.

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat vineri panica in Bingol, in estul Turciei, fara a se semnala victime sau pagube provocate de seism in acest oras cu 160.000 de locuitori, informeaza EFE. Cutremurul a avut loc la ora 18:28 GMT, iar epicentrul este situat in apropierea…