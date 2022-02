Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 30 de ani a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un tren, in orasul Huedin. “In jurul orei 19.30, politistii au fost sesizati despre faptul ca la iesirea din localitatea Huedin, o persoana a fost accidentata de tren. Politistii deplasati la locul evenimentului au constatat faptul ca pe…

- Un barbat de 49 de ani a fost accidentat mortal pe DN1 C – pe raza localitații clujene Apahida. Acesta, in calitate de pieton, a vrut sa traverseze strada prin loc nepermis. In acel moment a fost surprins de un autoturism și accidentat mortal. Accidentul s-a produs marți dimineața, in jurul orei 05:40.…

- Femeia a fost accidentata mortal, sambata seara, in timp ce traversa DN 7, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges.Aceasta avea 77 de ani și era din Pitești. Dupa ce a inceput traversarea, a fost acroșata și accidentata mortal de un autoturism condus de un barbat de 74 de ani, tot din…

- Un barbat, in varsta de 51 de ani, din Bihor, a fost ucis cu lovituri de cutit de un coleg de munca, dupa o cearta intre cei doi pornita de la faptul ca victima ar fi avut de recuperat de la agresor suma de 60 de lei, transmite Agerpres . Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor,…

- Un accident mortal de circulație a avut loc pe șoseaua dintre Sambateni și Ghioroc. Un barbat de 33 de ani a murit dupa ce mașina sa s-a izbit de un stalp. „In aceasta seara in jurul orei 19.00 un echipaj descarcerare și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad a intervenit pe drumul…

- Un barbat de 72 de ani a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat de la un etaj al Spitalului Militar din Cluj-Napoca. A fost deschis un dosar penal pentru a se stabili imprejurarile producerii evenimentului. ”Politistii municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi…

- Un barbat in varsta de 61 de ani imobilizat in scaun cu rotile a fost impușcat mortal, luni, de un polițist din Tucson, Arizona. Agentul l-a suspectat pe batran ca a furat dintr-un magazin, iar cand a refuzat sa se opreasca la avertismentul lui, a inceput sa traga cu arma.