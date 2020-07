Australia: Un adolescent care practica surfingul, ucis de rechin, al doilea incident similar produs luna aceasta

Stiri pe aceeasi tema

- Germania va continua sa militeze pentru încheierea unui acord cu Marea Britanie pâna la finalul anului dar Uniunea Europeana ar trebui sa se pregateasca și pentru un scenariu fara o înțelegere, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, potrivit Reuters.„Progresul…

- Imagineaza-ti o casa care isi genereaza propria energie electrica, se incalzeste si se raceste, furnizeaza apa si hrana – inclusiv peste, legume, oua si miere – este plina de verdeata si, uimitor, se afla in mijlocul orasului Sydney, Australia. Aceasta casa chiar exista, se numeste “Welcome to the Jungle…

- NATO a inceput o ancheta in cazul unui incident produs in Marea Mediterana intre nave militare din Turcia și Franța. Pe 10 iunie, o fregata franceza a fost vizata de radarul unei nave militare turce.

- Un locuitor al statului New South Wales din Australia l-a rugat pe prim-ministrul țarii sa nu calce iarba de pe gazonul din preajma casei sale. S-a intamplat in momentul cand politicianul era intervievat de jurnaliști.- Ați putea sa nu mai calcati pe gazon, va rog?- Desigur.

- Rozana Maracineanu, 45 de ani, ministrul Sporturilor din Franța, a fost ironizata intr-o caricatura aparuta, luni, in cotidianul L'Equipe.Romanca naturalizata in Franța a fost criticata pentru ca a luat in considerare permiterea accesului fanilor pe stadioane inaintea fotbaliștilor. Motivul ar fi acela…

- Australia a intrat in faza a doua de relaxare, cu noi masuri anunțate in cel mai dens populat stat, unde se afla și orașul Sydney. S-au redeschis restaurante, baruri și biserici. Se mențin insa regulile de distanțare sociala.

- Elena Zamolodchikova, dubla campioana olimpica, a vorbit despre intrecerea din Australia, atunci cand ”tricolorele” au caștigat concursul pe echipe Romania are calificata la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021 o singura gimnasta, bifand astfel a doua ediție fara prezența echipei feminine. De-a lungul…

- Argentina si-a retras candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale de rugby din 2027, pentru a lasa loc Australiei, anunta presa din Sydney, potrivit news.ro."Am discutat cu Australia si credem ca nu este bine sa rivalizam cu partenerul nostru. Am decis sa lasam loc Australiei, pentru ca…