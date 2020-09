Australia - Ultima balenă salvată, a 110-a, dintre cele 470 eşuate într-un golf din Tasmania O ultima balena-pilot a fost salvata duminica dintr-un golf din Tasmania, in sudul Australiei, unde sute de cetacee au esuat la inceputul saptamanii, ridicand numarul total al acestor mamifere salvate la 110, relateaza AFP. Se estimeaza la 470 numarul balenelor esuate pe un banc de nisip in Macquarie Harbour, o ampla zona de pe costa de vest a insulei, salbatica si nepopulata. Este vorba de cea mai ampla esuare in masa de balene raportata recent in Australia, care a determinat lansarea unei importante operatiuni de salvare a acestor mamifere marine. Este "absolut remarcabil" ca o alta balena-pilot… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

