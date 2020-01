Stiri pe aceeasi tema

- Marina australiana a inceput vineri evacuarea a sute de persoane blocate intr-un oras inconjurat de incendii in conditiile in care exista riscul ca incendiile de vegetatie care afecteaza tara sa se agraveze in acest weekend, informeaza AFP. Nava HMAS Choules a fost amarata intr-un debarcader din orasul…

- Treizeci si sase de persoane au fost evacuate, miercuri, dintr-un bloc din Galati, dupa ce pe casa scarii s-a semnalat un miros puternic. Pompierii au solicitat echipajul CRBN de la Braila pentru a efectua masuratori si a identifica substanta, potrivit news.ro.”La orele 13.20 Dispeceratul…

- Peste 20 de persoane au fost evacuate preventiv din locuinte, vineri, la Draganesti-Olt, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, unul dintre ele lovind o teava a retelei de...

- Un incendiu a izbucnit marți dimineața la centrul comercial AFI Cotroceni din Capitala. Flacarile au izbucnit la ultimul etaj al mall-ului, unde se afla zona de restaurante.La fata locului au intervenit sapte ambulante SMURD, insa nu au fost victime.

- Un pod peste o autostrada s-a prabusit, o persoana a decedat si sute de oameni au fost evacuati in Italia dupa un weekend de ploi torentiale in cea mai mare parte din tara, potrivit DPA.Presedintele regiunii Piemont (in nord), Alberto Cirio, a precizat intr-un interviu acordat luni postului…

- Un bloc din Drobeta Turnu Severin a luat foc, 40 de persoane fiind evacuate de urgența.Dintre acestea, doua au fost intoxicate cu fum, iar o alta a suferit arsuri destul de grave la mana. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mehedinti, duminica seara a izbucnit un incendiu…

- Echipaje ale ISU Timis au evacuat, sambata, 32 de persoane din sauna unei sali de sport din Timisoara, unde a izbucnit un incendiu. Purtatorul de cuvant al ISU Timis, Elena Megherea, a declarat ca nicio persoana nu a avut nevoie de ingrijiri medicale. 'Incendiul a fost lichidat dupa ce la fata locului…

- Aproximativ 42 de persoane au fost evacuate in urma unui incendiu izblucnit intr-un bloc din municipiul Calarasi. 20 de pompieri au intervenit cu 6 autospeciale si au actionat timp de 2 ore pentru stingerea focului.