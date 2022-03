Australia și Japonia impun noi sancțiuni împotriva Rusiei Australia a impus vineri sancțiuni impotriva a doi oligarhi ruși cu legaturi in industria miniera. Japonia a declarat ca va impune sancțiuni impotriva a 15 indivizi și noua organizații, inclusiv oficiali din aparare și exportatorul de arme de stat Rosobor Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a impus marti noi sanctiuni impotriva a mai mult de 350 de persoane si entitati din Rusia, folosind o lege noua pentru a penaliza persoanele acuzate de sustinerea regimului lui Vladimir Putin.

- Vin noi vești de la Bruxelles, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, iar de 12 zile se dau lupte grele pe teritoriul statului aflat la granița cu Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Elveția va adopta noile sancțiuni ale Uniunii Europene impotriva Rusiei și va ingheța activele mai multor persoane cu legaturi apropiate cu președintele rus Vladimir Putin, a anunțat vineri guvernul intr-un comunicat, conform CNN, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- „Coordonare Romania - Olanda. Apel telefonic astazi cu premierul Rutte privind intarirea regimului de sancțiuni impotriva Rusiei și sprijin suplimentar pentru #Ucraina, inclusiv asistența militara. #StandWithUkraine”, a transmis Klaus Iohannis.

- Japonia a anuntat vineri sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, masuri care vor viza sectorul financiar si exporturile de componente electronice. "Vom avea un raspuns puternic", a reactionat ambasadorul Rusiei, Mihail Galuzin, intr-o conferinta de presa la Tokyo.

- Japonia introduce noi sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu situația din Ucraina, a declarat premierul țarii Fumio Kishida. Astfel, Japonia introduce o interdicție privind eliberarea vizelor pentru cetațenii ruși și ingheața activele persoanelor și organizațiilor. In plus, țara impune sancțiuni…

- Dupa ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineața ca a trimis trupe speciale in Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe Biden a ieșit in conferința de presa și a declarat ca „Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta consecințele”, transmite…

- Uniunea Europeana a aprobat marti o prima serie de sanctiuni impotriva Rusiei, care include interdictia de intrare pe teritoriul european a unor inalti oficiali rusi, limitarea accesului Moscovei la pietele financiare europene si un embargo comercial asupra regiunilor Donetk si Lugansk, informeaza…