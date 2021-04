Australia şi Filipine limitează utilizarea vaccinului pentru Covid-19 al AstraZeneca Vaccinul – dezvoltat impreuna cu Universitatea Oxford si considerat un lider in cursa globala a vaccinurilor – a fost afectat de probleme de siguranta si probleme de aprovizionare de cand rezultatele studiilor de faza III au fost publicate in decembrie, Indonezia fiind ultima tara obligata sa caute doze de la alti dezvoltatori de vaccinuri. Filipine a suspendat utilizarea vaccinului dezvoltat de AstraZeneca pentru persoanele cu varsta de sub 60 de ani, dupa ce autoritatea de reglementare europeana a declarat miercuri ca a gasit cazuri rare de formare de cheaguri de sange in randul unor beneficiari… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

