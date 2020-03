Stiri pe aceeasi tema

- Australia si Canada au fost adaugate pe lista tarilor care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, iar in acest caz romanii care vin in tara din aceste zone vor intra in izolarea la domiciliu. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,…

- Lista cu tarile care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani ce vin din acestea, a fost actualizata, fiind adaugata si Malaezia. Potrivit unei decizii a Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta,…

- Guvernul Romaniei, prin Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei, și organizația neguvernamentala Code for Romania au lansat, luni, platforma online COVID-19 Știri Oficiale (stirioficiale.ro). Platforma online COVID-19 Știri Oficiale centralizeaza doar informații din surse sigure, precum comunicatele…

- Directorul Institutului Național pentru Boli Infecțioase, medicul Adrian Streinu-Cercel, a intrat in silenzio stampa timp de o luna, dupa ce Parchetul General a deschis un dosar penal fața de o așa-zisa divulgare de informații, in care sunt vizați membrii Comitetului pentru Situații Speciale de Urgența.…

- In plina criza coronavirus, cand numeroși cetațeni refuza sa se supuna regulilor carantinei și mint cu privire la situația lor de sanatate, Parchetul General a anuntat ca s-a sesizat din oficiu cu privire la modul in care a ajuns in presa draftul hotararii Comitetului Național pentru Situații Speciale…

- Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența discuta la aceasta ora o serie de masuri pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Libertatea a intrat in posesia documentului care contine propunerile expertilor.Acestia recomanda inchiderea tuturor unitatilor de invatamant, declararea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, intr-o conferința de presa, la miezul nopții de duminica spre luni, ca s-a decis suspendarea tuturor zborurilor catre Italia și din Italia, pe toate aeroporturile, din 9 martie pana in 23 martie. Decizia a fost luata in cadrul Comitetului National pentru…