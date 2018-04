Australia se luptă cu o bacterie mâncătoare de carne Cercetatorii nu cunosc inca modul de transmitere al bolii infectioase cauzate de aceasta bacterie - cunoscuta sub denumirea de ulcerul Buruli.



Infectia provoaca leziuni severe ale pielii si ale tesutului moale si are efecte devastatoare asupra celor afectati, inclusiv dizabilitati pe termen lung, diformitate, amputari sau chiar deces.



Proiectul va primi o finantare suplimentara de 1,1 milioane de dolari din partea guvernului statului Victoria si a doua consilii locale, potrivit Agerpres.



''Este o boala dureroasa, iar cercetarea este vitala pentru a descoperi cauzele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

