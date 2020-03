Australia se încălzeşte ''puţin mai mult'' decât restul lumii Temperaturile din Australia au crescut mai mult in comparatie cu media la nivel mondial, a anuntat luni Biroul national de meteorologie, citat de DPA. In timp ce temperatura medie in restul lumii a crescut cu 1,1 grade Celsius, ''Australia s-a incalzit cu aproximativ 1,4 grade'', a declarat Karl Braganza, directorul Departamentului de monitorizare a climei din cadrul Biroului din Meteorologie. "Australia se incalzeste putin mai mult decat media la nivel mondial", a sustinut el in Canberra, in timpul unei audieri in cadrul Comisiei de Mediu a Senatului. In cazul unei cresteri medii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

