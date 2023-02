Australia se confruntă concomitent cu ninsori şi caniculă în timpul verii australe n val de frig a adus zapada in toiul verii australe in unele regiuni din sud-estul Australiei, in timp ce locuitorii din Queensland, stat din nord-estul tarii, se confrunta cu temperaturi caniculare, transmite vineri agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

