Stiri pe aceeasi tema

- Sase persoane, printre care doi tineri politisti, au murit in timpul unui schimb de focuri si al asediului unei proprietati izolate din statul australian Queensland, a anuntat marti politia, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel puțin 18 persoane au fost ucise in sudul Columbiei in schimburi de focuri de arma intre o facțiune separatista a gherilei FARC și un alt grup armat. Confruntarile dintre o facțiune separatista a grupului de gherila FARC și un alt grup armat s-au soldat cu 18 morți in Columbia, in sud-vestul țarii,…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 18 ranite sambata seara intr-un atac armat intr-un club de noapte frecventat de comunitatea LGBTQ in Colorado Springs, statul american Colorado, a anuntat duminica politia locala, transmit AFP si Reuters. 'A fost un atac armat intr-un club local in aceasta seara.…

- Un barbat de 64 de ani, cunoscut cu probleme medicale, ar fi agresat, pe fondul unei stari conflictuale anterioare, doi barbați, de 69 de ani, respectiv de 50 de ani, in timp ce se aflau intr-un bar, anunța Poliția Argeș, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin 15 persoane au fost ucise, miercuri, iar alte zeci sunt ranite, dupa ce mai multi indivizi au deschis focul asupra unui locaș de cult șiit din orasul iranian Shiraz, un incident produs in contextul protestelor violente care afecteaza Iranul de peste o luna. Atacul armat a avut loc in fata…

- Doua persoane au fost ucise si o a treia a fost grav ranita in orasul Ludwigshafen, vestul Germaniei, de un barbat, el insusi ranit inainte de a fi arestat de politie, a anuntat marti politia locala, informeaza AFP.Mobilul agresiunii sangeroase nu este deocamdata cunoscut, potrivit anchetatorilor."Martori…