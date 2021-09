Australia a anuntat sambata ca regreta decizia Frantei de a-l rechema pentru consultari pe ambasadorul sau la Canberra in legatura cu acordul in domeniul securitatii incheiat recent cu SUA si Marea Britanie, dar apreciaza relatia cu Franta si va continua sa colaboreze cu Parisul pe ai multe subiecte, transmite Reuters. "Remarcam cu regret decizia Frantei de a-si rechema ambasadorul in Australia", a afirmat, intr-o declaratie, un purtator de cuvant al ministerului de externe australian. "Australia apreciaza relatia pe care o are cu Franta ... Asteptam cu nerabdare sa ne implicam din nou cu Franta…