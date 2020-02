Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Canberra au plasat vineri, pentru prima data din 2003, capitala statului federal australian in stare de alerta din cauza pericolului incendiilor de vegetatie din regiune, informeaza AFP. Ministrul-sef al Teritoriului capitalei australiene (ACT), Andrew Barr, a precizat ca aceasta masura…

- Autoritațile din regiunea capitalei australiene (ACT) au decretat vineri stare de urgența, intrucat incendiile de vegetație masive se extind la sud de Canberra, devenind cea mai mare amenințare asupra teritoriului din ultimele doua decenii, au declarat oficialii, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Principalul…

- Pe insula Kangaroo din sudul Australiei, un loc popular de vacanța din apropiere de coasta, doua persoane au murit. Astfel, in aceasta saptamana, la nivel national, numarul victimelor a crescut la 12. De asemenea, in statul Victoria 21 de persoane sunt in continuare disparute, in scadere de…

- Ministerul de Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Australia ca statul a decretat stare de dezastru in statul Victoria, ca urmare a incendiilor de vegetație. De asemenea, MAE precizeaza ca alerta pentru condiții de producere a incendiilor este inca in vigoare pentru capitala Canberra,…

- Autoritatile din statul australian New South Wales (sud-est) au anuntat, joi, instituirea starii de urgenta timp de o saptamana. Asta in contextul inrautatirii, incepand de sambata, a conditiilor meteorologice care favorizeaza producerea incendiilor, transmite Agerpres. Premierul statului, Gladys Berejiklian,…

- Mii de persoane au fost evacuate în statul Victoria, din sud-estul Australiei, în condițiile în care temperaturile în creștere și vânturile puternice au dus la intensificarea incendiilor din regiune, informeaza Mediafax citand site-ul agenției de presa Reuters. Autoritațile…

- Locuitorii din zona Sydney se pregateau luni sa se confrunte cu o situatie "catastrofala" din cauza riscului de recrudescenta a incendiilor de vegetatie care au determinat autoritatile sa declare stare de urgenta, relateaza AFP.Pentru prima data, cel mai mare oras al Australiei si imprejurimile…

- Un numar "fara precedent" de incendii de vegetatie scapate de sub control a distrus zone intinse din statele australiene New South Wales si Queensland, scrie Agerpres dupa o relatare dpa. Peste 90 de incendii erau active in New South Wales vineri, multe dintre ele in zonele afectate de seceta,…