Stiri pe aceeasi tema

- Retelele de supermarketuri din Australia au reintrodus vineri limite la achizitiile de hartie igienica si alte articole de uz casnic, dupa ce reizbucnirea epidemiei de coronavirus in statul Victoria a declansat un nou val de cumparaturi in cantitati mari, in vederea stocarii, informeaza Reuters, citat…

- Retelele de supermarketuri din Australia au reintrodus vineri limite la achizitiile de hartie igienica si alte articole de uz casnic, dupa ce reizbucnirea epidemiei de coronavirus in statul Victoria a declansat un nou val de cumparaturi in cantitati mari, in vederea stocarii, informeaza Reuters. Locuitorii…

- Numarul total de imbolnaviri la nivel global este de 8.922.073, din care 4.743.658 sunt pacienți vindecați. Un numar de 466.871 de persoane au decedat. Germania a raportat 687 de cazuri noi, bilanțul total ajungand la 189.822, potrivit datelor Institutului Robert Koch, citat de Hotnews . Bilanțul morților…

- Ministrul Economiei a declarat, luni seara, ca romanii ar putea sa nu mai stea 14 zile in izolare la intoarcerea din vacanța in strainatate, iar mall-urile s-ar putea redeschide la mijlocul lunii iunie. Guvernul intenționeaza sa relaxeze și mai mult masurile și sa elimine restricțiile impuse de pandemia…

- De astazi a intrat in vigoare Legea privind starea de alerta. Aceasta prevede amenzi foarte mari pentru unele fapte, acestea urcand pana la 15.000 de lei. Cea mai mica amenda este de 500 de lei. Platite in 15 zile, amenzile se pot injumatati. Dupa trei zile de vid legislativ, de astazi a intrat in vigoare…

- Oamenii de știința de la Universitatea Curtin din Australia au descoperit originea formațiunilor misterioase de sticla gasite in deșertul libian din Africa. S-a dovedit ca structurile de cristal s-au format ca urmare a impactului unui meteorit și nu in rezultatul unei explozii in atmosfera, așa cum…

- Studiul realizat in Canada nu a gasit nicio asociere intre temperatura sau latitudine și raspandirea virusului. „Am efectuat un studiu preliminar care a sugerat ca latitudinea și temperatura ar putea juca un rol. Dar cand am repetat studiul in condiții mult mai riguroase, am obținut rezultatul…

- Mai multe restrictii la vanzare - maximum 12 sticle de vin si doua baxuri cu 24 de cutii de bere - au fost adoptate marti de Asociatia australiana a magazinelor care comercializeaza bauturi alcoolice, cu scopul de a evita penuria acestor produse in raioane din cauza epidemiei de