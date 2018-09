Australia, probleme cu imigranții: Proteste şi incendii Rascoala deținuților a pornit in urma tentativei de suicid comise de un tanar solicitant de azil irakian, au anuntat luni autoritatile australiene, citate de dpa. Solicitantul de azil irakian, in varsta de 22 de ani, este spitalizat in stare grava dupa ce a incercat sa se sinucida in centrul de detentie pentru imigranti Yongah Hill, situat la 90 de kilometri nord-est de orasul Perth (sud-vestul Australiei). ''Un detinut de la Yongah Hill a fost dus la spital noaptea trecuta si in prezent primeste asistenta medicala adecvata. Nu putem face alte comentarii despre cazuri individuale'',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

